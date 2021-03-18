Camdaki Kız Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı boyu, kaç yaşında, nereli?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alan Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Hamza Yazıcı kimdir? BKM Mutfak oyuncularından olan Hamza Yazıcı boyu, kaç yaşında, nereli? Camdaki Kız Hamza Yazıcı hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Hamza Yazıcı oynadığı oyunlar!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alan Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Hamza Yazıcı kimdir? Şu an BKM Mutfak oyuncularından olan Hamza Yazıcı boyu, kaç yaşında, nereli? Camdaki KızHamza Yazıcı hayatı ve biyografisi nedir? Camdaki Kız Hamza Yazıcı oynadığı oyunlar! İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ HAMZA YAZICI KİMDİR?

1992 yılının Şubat ayında dünyaya gelen başarılı oyuncu aslen Hatay Antakya doğumlu, kova burcudur, boyu ise 1.28 cm'dir. Tiyatro ve sinema oyuncusudur. BKM Mutfak oyuncularındandır. Birçok sinema filminde de rol almıştır. Halen BKM Mutfağın Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor. Show Tv kanalında ekranlara gelen Güldür Güldür Show'da da gösterdiği performansla izleyenleri hayran bırakıyor.

Daha önce "Güldür Güldür Show" isimli komedi programında Taylan karakteri ile karşımıza çıkan Hamza yazıcı şimdilerde BKM Mutfak ekibinde yer almaktadır. Oyunculuğuyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyununda izleyenleri gülmekten kırıp geçirmektedir.

HAMZA YAZICI BOYU KAÇTIR?

BKM Mutfak oyuncularından olan Hamza Yazıcı'nın boyu 1.28'dir.

TİYATRO OYUNLARI

İnci Krallığı Prensesleri Müzikali/ Oyuncu

TV PROGRAMLARI

Güldür Güldür Show (2019-2020)

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Görevimiz Komedi (2016)

SİNEMA FİLMLERİ

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Muko, 2019)

Kolonya Cumhuriyeti (Uzaylı Yasin, 2017)

Polis Akademisi Alaturka (2014)

Piyasadan Büyük Alacağımız Var (Anlatıcı, 2014)

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.