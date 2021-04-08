Camdaki Kız dizi karakterleri kimler?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız izleyicilerle buluştu. Dizi izleyicilerden tam not alırken Camdaki Kız dizi karakterleri kimler, merak edildi. Peki, Camdaki Kız dizi karakterleri kimler?

Diziseverlerin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi ekrana geldi ve ilk bölümü ile heyecan yarattı. Dizinin karakterleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken C Camdaki Kız dizi karakterleri kimler, konusu araştırıldı.

CAMDAKİ KIZ DİZİ KARAKTERLERİ KİMLER?

Burcu Biricik-Nalan

Feyyaz Şerifoğlu-Sedat

Nihal Menzil-Hafize

Selma Ergeç-Selen

Tuğrul Tülek-Levent

Tamer Levent-Rafet

Devrim Yakut-Gülcihan

Hande Ataizi-Cana

Feri Baycu Güler-Döndü

Nur Sürer-Feride

Şerif Erol-Adil

Hamza Yazıcı-Tako

Merve Polat-Billur

CAMDAKİ KIZ NALAN KİMDİR?

Camdaki Kız Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırmaktadır.

Emekli vali olan babası Adil ve emekli edebiyat öğretmeni olan Feride'nin tek çocuğudur. Sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Şimdi de Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır. Sıcakkanlı, sevgi dolu, vicdanlı, çalışkan ve yumuşak huyludur. Başta annesi ve babası olmak üzere herkese karşı saygılıdır. Kurallara uyar ve asla aşırıya kaçmaz. Hayatını annesinin yönettiği biçimde yaşamaya alışkındır.

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Camdaki Kız Sedat karakterini Feyyaz Şerifoğlu canlandırmaktadır.

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.

CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN KİMDİR?

Camdaki Kız Gülcihan karakterini Devrim Yakut canlandırmaktadır.

Gülcihan, Rafet Koroğlu'nun karısıdır. Büyük bir aşiret reisinin kızı olduğu için kendine çok güvenen, güçlü bir kadınken Rafet'le olan evliliğinde zamanla pasif, Rafet'ten korkan, başarısızlık hissiyle mücadele etmek zorunda kalan bir kadına dönüşmüştür. En kıymetlisi oğlu Sedat'tır. Sedat'ı çocukluğundan beri el bebek gül bebek yetiştirmiş ama ortaya çıkan sonuç karşısında hep Rafet tarafından beğenilmediği için, yine kendini suçlu hissetmektedir.