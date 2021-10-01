Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü - Haberler Magazin
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Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Camdaki Kız'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Nalan, eşi Sedat'a sürpriz yapmak için kaldığı otel odasına gitti. Aynı anlarda Sedat'ın terslemesine aldırış etmeyen yasak aşk Cana da otel odasına geldi. Sedat ve Nalan, öpüşürken Cana da onları aynı oda içinde izledi.

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer'in paylaştığı Camdaki Kız, dün akşam 13. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırladı.

Yoğun iş temposundan yorulan Sedat da o gece eve gelmeyeceğini ve otelde kalacağını söyledi. Bunun üzerine Nalan, otelin yolunu tuttu. Otel odasında eşi Nalan'ı gören Sedat şaşkınlık yaşadı. Eşiyle birlikte olmak için özel gecelikler alan Nalan ve Sedat, yatakta öpüşmeye başladı.

Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü

Nalan'ın sürprizinden haber siz olan Cana da bir otel çalışanından Sedat'ın kalacağı odayı öğrenerek yedek anahtarı istedi. Odaya giden ve hazırlanmaya başlayan Cana, bir anda Nalan'ın sesini duyunca panikledi. Banyoda saklanan Cana, yatak odasına geçince Sedat ve Nalan'ı yatakta romantik anlar yaşarken gördü.

Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü

Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat ve Nalan, Rafet'i almak için Hayri'nin evine geldi. Hayri karşısında onları görünce şaşkınlık yaşadı. Sedat ve Nalan ise, Rafet'i eve dönmek için ikna etmeye çalıştı. Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verdi. Hayri artık onun özel şoförü oldu. Bu duruma ise en çok Tako bozuldu.

Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü

Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü

Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken gördü
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Ecem Altan
Ecem Altan
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