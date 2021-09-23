Camdaki Kız canlı izle! Kanal D Camdaki Kız yeni sezon 12. bölüm canlı izle! Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak?

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Camdaki Kız her hafta Perşembe günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Camdaki Kız 12. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ortalık yangın yerine dönüuyor!
Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürür. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanamaz. Rafet'e ne olacak?
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!
Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.
Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D'de...
Burcu Biricik : Nalan İpekoğlu Koroğlu
Feyyaz Şerifoğlu : Sedat Koroğlu
Enis Arıkan : Muzaffer Koroğlu (Muzo)
Selma Ergeç : Selen Koroğlu
Nur Sürer : Feride İpekoğlu
Şerif Erol : Adil İpekoğlu
Devrim Yakut : Gülcihan Koroğlu
Tamer Levent : Rafet Koroğlu
Hande Ataizi : Cana Yalçın
Tuğrul Tülek : Levent
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.