Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KANAL D Camdaki Kız 7. bölüm izle, son (7) bölüm full izle!

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CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜMDE NE OLDU?

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur.

Gizli AVM'yi keşfedip, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako'nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako'yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir?

Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Nalan İpekoğlu

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rafet Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Enis Arıkan-Muzaffer Koroğlu