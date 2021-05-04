Camdaki Kız 5. Bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm 2. Fragmanı izle! Camdaki Kız 4. bölüm tek parça full izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 5. Bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm 2. Fragmanı izle! Camdaki Kız 4. bölüm tek parça full izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? Camdaki Kız konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Camdaki Kız 5. Bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 5. bölüm 2. Fragmanı izle! Camdaki Kız 4. bölüm tek parça full izle! İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 29 Nisan Perşembe yayınlanan dördüncü bölümde Koroğlu Ailesi, Sedat'ın fotoğraf krizini çözmek için beklenmeyen bir plan yapıyor.

Gazetelerden Sedat'ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner. Muzo, Sedat'ın Cana ile fotoğraflarının gazetelerde olduğunu öğrenince Sedat'ı kurtarmakla kurtarmamak arasında kararsız kalır. Muzo Sedat'ı kurtarmak için bir plan yapar. Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde kıyamet kopar. Rafet, aile şerefi ve haysiyeti için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri için herkesi harekete geçirir. Haberi yapanlara ve Sedat'a karşı tüm restini çeken Rafet, herkesi alarma geçirir.

Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekleyen Feride, Nalan ve Adil, Rafet'in davetiyle Koroğlu Malikanesine giderler. Bu davette Cana da olacaktır. Rafet Koroğlu'nun yemek davetine gelen Nalan ve ailesi karşılarında Nalan'ı görünce şoke oluyor. Feride'nin beklediği cevabın gelememesine karşılık Koroğlu Ailesi'nde işler iyice karışır. Cana ve ailesinin de katıldığı yemekte tehlikeli anlar yaşanır. Peki Nalan, Cana ile Sedat'ın arasında bir ilişki olduğunu anlayacak mı, yoksa bu yalana inanacak mı?

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM İZLE!

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. "Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç,Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor!

CAMDAKİ KIZ 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!