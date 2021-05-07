Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu tekstil mühendisi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu tekstil mühendisi çıktı

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu tekstil mühendisi çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İzlenme rekorları kırn Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek mesleği şaşırttı. Şerifoğlu'nun Tekirdağ'da mühendislik eğitimi aldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda genç oyuncunun bir dönem de Ajda Pekkan'a vokalistlik yaptığı öğrenildi.

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Feyyaz Şerifoğlu dizide, zengin bir ailenin oğlu olan Sedat karakterini canlandırıyor.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN TEKİRDAĞ'A GİTMİŞ

Camdaki Kız dizisinde önce Kırmızı Oda dizisinde de karşımıza çıkan Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuş.

AJDA PEKKAN'A VOKALİSTLİK YAPMIŞ

Öte yandan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Şerifoğlu, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması 'Gidene' ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini almıştı. Şerifoğlu hakkında bu gerçeği bilmeyenler şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu tekstil mühendisi çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 00:15:56. #1.15#

title