Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu tekstil mühendisi çıktı

İzlenme rekorları kırn Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek mesleği şaşırttı. Şerifoğlu'nun Tekirdağ'da mühendislik eğitimi aldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda genç oyuncunun bir dönem de Ajda Pekkan'a vokalistlik yaptığı öğrenildi.

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Feyyaz Şerifoğlu dizide, zengin bir ailenin oğlu olan Sedat karakterini canlandırıyor.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN TEKİRDAĞ'A GİTMİŞ

Camdaki Kız dizisinde önce Kırmızı Oda dizisinde de karşımıza çıkan Feyyaz Şerifoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuş.

AJDA PEKKAN'A VOKALİSTLİK YAPMIŞ

Öte yandan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın vokalisti olduğu da ortaya çıktı. 1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Şerifoğlu, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması 'Gidene' ise 18 Aralık 2020'de tüm dijital platformlarda yerini almıştı. Şerifoğlu hakkında bu gerçeği bilmeyenler şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Snob Magazin