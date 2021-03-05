Çamaşır makinesini kim icat etti? Çamaşır makinesini kim, ne zaman buldu?

"Çamaşır makinesini kim icat etti?" sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Evlerin vazgeçilmezi hatta beyaz eşyaların demirbaşı olan çamaşır makinesi tüm dünyanın hayranlık duyması gereken icatlardan biridir. Çamaşır makinesini kim icat etti? Çamaşır makinesini kim, ne zaman buldu?

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ KİM İCAT ETTİ?

1767 gibi erken bir tarihte, Almanya'dan Jacob Christian Schäffer ilk makineyi yarattı. 1797'de Nathaniel Briggs, icadı için ilk patenti aldı.

1782 yılında Henry Sidgier adlı bir mucit altıgen biçimde, ahşaptan yapılmış kapalı bir çamaşır makinesi yaptı. Kol gücü ile döndürülerek çalışan bu çamaşır makinesinin içindeki tahta çubuklar çamaşırları tahta çubuklar arasında sıkıştırıyordu. İnsan gücü ile çalışan bu sistem hem diğer yöntemlerden dahaçok yorucuydu ve uzun zaman alıyordu.

Daha sonra 1791 yılında ise İngiliz bir mucit olan Ferguson Hardie merdane kolunun tek yönlü hareketiyle, merdanelerin hem ileri, hem de geri gelmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Bu sistem çamaşır makisenin sıkma mekanizmasını rahatlattı. Ancak bütün işlemler insan emeğinedayandığından oldukça yorucuydu.

Nathaniel Briggs 1797 da çamaşır yıkamak için fırçalama tahtasını icat etti. 1851 yılında ise Amerikalı James King tamburu olan başka bir çamaşır yıkama makinesinin patentini aldı. William Blackstone adındaki mucit eşine bir çamaşır yıkama makinesi yaparak adını tarihe yazdırdı.

1906 yılına kadar yapılan tüm çamaşır makineleri insan gücü ile çılışırken ilk elektrik makineleri Alva John Fisher tarafından icat edilmiştir. 1910 yılında bu makinenin patenti alındı ve artık insan gücüyle çalışmayan makineler üretilmeye başlandı.

Günümüzdeki çamaşır makineleri artık her özelliğe sahip kendi kendine yıkıyor ve kurutma işlemini de gerçekleştiriyor. Her geçtiğimiz gün ise daha da geliştmekte olan muhteşem bir icattır.