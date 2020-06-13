Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden elektronik eşyalar çaldığı belirlenen Yaşar A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı
13.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:11

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden elektronik eşyalar çaldığı belirlenen Yaşar A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar A., tutuklanırken, çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Kaklık Mahallesi'nde çarşamba günü bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çaldığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, hırsızlık olayını Yaşar A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin adresini belirleyen JASAT ekibi Kocabaş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda Yaşar A. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalınan eşyalar ele geçirildi. 

Yapılan incelemede, Yaşar A.'nın çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çaldığı ortaya çıktı. 1 YIL ÖNCEDE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINMIŞCezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Yaşar A.'nın 1 yıl önce de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından karakoldan çıktıktan sonra motosiklet çaldığı belirlendi.

Gözaltına alınan Yaşar A., karakoldaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı Haber
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapıcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına 'Utanç verici' dedi, Bakan Varank sert çıktı
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Hollandalı turizmcilerden seyahat kısıtlaması tepkisi: Türkiye, en az İtalya ve İspanya kadar güvenli
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Karar Göztepe Trabzonspor
Şu an buradasınız: Çamaşır makinesini içinde çamaşırlar varken çalan hırsız, tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 17:41:12. #1.15#
title