Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu
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Samsun, Güncel

Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu

Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu Tırtıllar parkta uzun konvoylar oluşturdular Samsun'da çam ağaçlarındaki keselerden düşen çam kese böcekleri (tırtılları), yaptıkları uzun konvoylar ile ilginç görüntüler oluşturdular.

15.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:19
Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu

Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu

Tırtıllar parkta uzun konvoylar oluşturdular

SAMSUN - Samsun'da çam ağaçlarındaki keselerden düşen çam kese böcekleri (tırtılları), yaptıkları uzun konvoylar ile ilginç görüntüler oluşturdular.

Nisan ayı itibarıyla çam ağaçlarında görülmeye başlayan keselerdeki tırtıllar düşmeye başladı. Yere düşen tırtıllar, vagon şeklinde uzun konvoylar oluşturarak, ilginç görüntülere sahne oldu. Muzaffer Önder Parkı'nda bulunan çam ağaçlarındaki keselerden düşen tırtıllar, oluşturdukları ilginç görüntüler ile vatandaşların da dikkatini çekti.

Parktan geçerken uzun tırtıl konvoyunu gören bir vatandaş, "Sabah işe gidiyordum. Parkın içinden geçerken, tırtıl konvoyunu gördüm. İlk gördüğüm tırtıllar 3 metre kadar kuyruk oluşturmuşlardı. Daha sonra bir sürü ortadan ayrıldı ve hareket etmemeye başladı. Galiba toprağa gitmeye çalışıyorlar. Nasıl bir işleyişleri var bilemiyoruz. Oluşturdukları görüntüyü izlemek keyif verdi. Yaklaşık 15 dakikadır oluşturdukları vagonları izliyorum" dedi.

Çam kese böcekleri

Çam kese böceği tırtıl döneminde çam ağaçlarının yapraklarını yemek suretiyle artım kayıplarına, estetik yönden görüntü kirliliğine ve bu sahalarda bulunanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Kesinlikle ağacın ölümüne sebep olmuyorlar. Kurumuş gibi görünen ağaçlar, mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlıyor. Ağaçlara zarar veren çam kese böcekleri ile mücadelede birçok farklı yöntem kullanılıyor.

Konvoy yapmalarının nedeni

Tırtıllar salgıladıkları feromon sayesinde iz bırakarak uzun bir konvoy oluştururlar. Bu konvoy davranışı sayesinde besin kaynaklarına birlikte ulaşırlar ve kaybolmadan da yuvalarına dönerek hayatta kalma şanslarını arttırırlar. Ayrıca, eski izler ile yeni izleri birbirinden ayırt edebilen tırtıllar, yanlış izlerin peşine de düşmezler.

Çam kese tırtılları ilginç görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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