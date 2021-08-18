Call of Duty: Warzone sezon 5'teki en iyi silahlar!

Call of Duty: Warzone rekabetçi sahnesinde yükselmek istiyorsanız, Sezon 5'teki en iyi silahlara göz atmayı unutmayın!

Call of Duty: Warzone'da çok farklı durumlarla karşılaşacaksınız. Bazen uzun menzilli bir silaha bazen de yakın dövüşlere uygun bir silaha ihtiyaç duyarsınız. Düzgün bir şekilde donanmak için en iyi silahlar listemize bir göz .

EM2

EM2, saldırı tüfeği kategorisinin en yeni üyesidir ve kısa sürede çok yüksek hasar vermek için en iyi seçeneklerden biridir. Bu tüfek, düşmanlarınızı inanılmaz derecede hızlı bir şekilde alt edebilir, ancak düşük, affetmez bir atış hızına sahiptir. Biraz daha yüksek geri tepme ile eşleştirildiğinde kontrol edilmesi daha zordur, ancak yetenekli oyuncular bu güçlü silahı kullanabilir. Başka bir uzun menzilli silahla eşleştirilmiş bir Sniper Support olarak yuvada en iyisidir.

C58

C58 piyasaya sürülmesinden bu yana uzun menzilli dövüşler için iyi bir seçimdir. EM2'ye benzer şekilde yüksek hasara sahiptir, ancak daha düşük geri tepmeye sahip olduğundan ve daha yüksek atış hızı onu daha affedici yaptığından C58'in kontrolü daha kolaydır. Birçok oyuncunun bu silahı en iyi saldırı tüfeği olarak görmesi şaşırtıcı değil.

İsviçre K31

Quickscope ve agresif oynamak istiyorsanız, Swiss K31 veya Kar98k'yi düşünmelisiniz. Her iki keskin nişancı da hemen hemen aynı, ancak İsviçre daha yüksek bir büyütme seviyesi sunuyor. Ek olarak, onu Verdansk için ölümcül bir seçim haline getiren daha yüksek kaçınma direncine sahiptir.

OT'ler9

OTs9'un küçük bir şarjörü olabilir, ancak büyük miktarda hasar verir. Yüksek hareket kabiliyeti ve kontrol edilebilir geri tepmesi ile yakın muharebe için ihtiyacınız olan her şeyi sunar . Yine de dikkatli olmalısınız, çünkü küçük şarjör birden fazla düşmanla savaşmak için dezavantaj olabilir.

Krig 6

Krig 6, birçok oyuncu için popüler bir seçimdir. Düşük geri tepmesi ve iyi yol tutuşu nedeniyle öncelikle uzun menzilli çatışmalarda kullanılır. Nerf'inden sonra bile en popüler saldırı tüfeklerinden biridir.

Kaynak: Playerbros