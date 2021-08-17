Call of Duty: Warzone oyuncuları Plunder modundan şikayetçi!

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi Call of Duty: Warzone'da oyuncular Plunder modundan şikayetçi. Son dönemde oyunun tekrara düştüğünü belirten oyuncular, geliştirici Raven Software'den yeni güncellemeler talep ediyorlar.

Activision'ın ücretsiz battle royale oyunu COD: Warzone, 10 Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana milyonlarca oyuncusu ile sektöre damga vurdu. Oyuncuların eğlenmesi için çeşitli modların yer aldığı oyunda, popüler 'Plunder modu' tepkilerin odak noktası oldu.

Oyuncuları öldürmek yerine Verdansk'ta para toplarak belirli bir süre içersiinde en çok parayı toplayan grubun kazandığı mod, popülerliğine rağmen son dönemde oyuncular tarafından gelen tepkilere bakılırsa büyük değişikliklere ihtiyaç duyuyor.

PLUNDER MODUNDA OYUNCU SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI



Çoğu oyuncu Plunder modunda oyunun kısa sürede bitmesinden şikayetçi. Hedef, Plundera bağlı olduğundan, birçok hayran için oyuncu etkileşiminin minimum düzeyde olması oyunun bayatlamasına yol açtı. Bu durumların ardından, Plunder modunda oyuncu sayısında büyük bir düşüş yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderide, oyunu kazanmak için birkaç oyuncunun basit bir strateji kullandığını anlatıyor.

"Mod uzun zamandır böyle berbattı. Gerçekten yeniden işlenmesi gerekiyor. Bence potansiyeli var ama kazanmanın temel stratejisi sadece bölünüp çok nakit olan farklı alanlara (red doors, train, bunkers vb.) giderek ve yeni yerlerden kutular açarak." diye şikayetini Reddit'in r/CODWarzone kanalında dile getirdi.

Pek çok hayran, Raven Software'den Call of Duty: Warzone Plunder oyun moduyla ilgili bir yanıt almayı umuyor. Tam bir revizyon arayışında olmasalar da, topluluk bayat oyun deneyimine yeni bir canlılık kazandırmak için bazı değişiklikleri takdir edecektir.