Call of Duty: Warzone hilecilere video duyurusuyla gözdağı verdi!
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Call of Duty: Warzone hilecilere video duyurusuyla gözdağı verdi!

Call of Duty: Warzone hilecilere video duyurusuyla gözdağı verdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Warzone Twitter hesabından paylaşılan bir videoda, geliştiricilerin hileciler için 'geldikleri' duyuruldu.

Call of Duty Warzone geliştiricileri bir videoda, oyunda hile kullanan oyunculara seslendi. Bilgisayar korsanları, Warzone'un lansmanından bu yana oldukça rahatsız edici derecede hile kullanıyordu, ancak geliştiriciler sonunda meseleleri ciddiye almaya başladı.

Son zamanlarda devam eden yasak dalgaları ve gelen yeni hile önleme sistemi ile, hile yapan oyuncular Call of Duty: Warzone oynamakta zorlanacaklar. Raven Software, hileyi ve hilecileri oyundan tamamen uzaklaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

Call of Duty resmi Twitter hesabında yayınlanan bir videoda Warzone, "banwaves devam ediyor ve PC anti-cheat geliyor... bu yıldan sonra" ifadeleri kullanıldı. Video, bilgisayar korsanları için bir uyarı ile sona erdi: "Ne yaptığınızı biliyoruz, senin içi geliyoruz."

Call of Duty: Warzone hilecilerine video duyurusuyla gözdağı verildi!

Call of Duty Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoyu izlemek için buraya tıklayınız.

Önceki yasak dalgalarında olduğu gibi, uygun bir hile önleme sistemi olmadan, hileciler yine de oyuncular için oyunu mahvetmenin bir yolunu bulacaktır. Geçmişte çok büyük yasak dalgaları oldu, ancak hileciler ve dolandırıcılar bir şekilde battle royale'e geri dönüş yolunu buldular. Raven Software ve Actvision'un oyunu düzeltmek için motive olmaları umut verici olsa da, işler tamamen çözülmeden önce Warzone'da savaş devam edecek gibi görünüyor.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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