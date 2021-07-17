Call of Duty Warzone'da 50 bin hileci banlandı!
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Call of Duty Warzone'da 50 bin hileci banlandı!

Call of Duty Warzone'da 50 bin hileci banlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Warzone hileciler karşısında duruşunu bozmuyor. Bu sefer de hile yaptığı tespit edilen 50 binden fazla hesap Raven Software tarafından yasaklandı.

10 Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone serisinde kalıcı olarak banlanan hesap sayısı 400 bini aştı ve Raven Software böyle devam ederse bu sayısının her geçen gün artacağını belirtiyor.

Warzone geliştiricisi Raven Software resmi Twitter hesabı üzerinden, son iki yasak dalgasının 50 binden fazla Call of Duty: Warzone hesabının yasaklanmasıyla sonuçlandığını duyurdu. Bu önemli miktardaki yasağın oyun topluluğu üzerinde gözle görülür bir etkisinin olup olmayacağı henüz belli değil.

Call of Duty Warzone'da 50 bin hileci banlandı!

CALL OF DUTY WARZONE'DA HİLECİLER BANLANMAYA DEVAM EDİYOR

Call of Duty: Warzone ücretsiz bir oyun olduğu için hile kullanırken tespit edilip yasaklanan oyuncular, farklı bir email adresiyle oyuna tekrar giriş yapıp oyuna dönebiliyor. Görünen şu ki hile kullanan oyuncunun tespit edilmesi ve yasaklanması uzun bir süreci kapsıyor. Bu durum da kesin bir çözüm olmaktan çıkıyor.

Activision bu duruma yönelik yaptığı açıklamada, hile karşıtı yazılımlarının yenileyeceklerini Warzone'ı daha oynanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmişti.

Aralık 2020 itibarıyla Call of Duty: Warzone oyuncu sayısını 85 milyon civarlarına ulaştırmayı başarmıştı.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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