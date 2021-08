Call of Duty: Vanguard Oynanış Videosu Yayımlandı

Call of Duty: Vanguard oynanış videosu sonunda yayımlandı. 10 dakikalık video, oyunun "Stalingrad" bölümüne ait.

2. Dünya Savaşı temalı oyunların en yenisi ve en iddialılarından Call of Duty: Vanguard'ı oynamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Oyun duyurulduğundan beri piyasada oldukça ilgi çekmeyi başarmıştı. Dün "Call of Duty®: Vanguard - Stalingrad Demo Play-through" adıyla paylaşılan 10 dakikaya yakın bir oynanış videosu ile oyunun nasıl görüneceği de belli oldu.

Call of Duty: Vanguard Oynanış Videosu

Call of Duty resmi YouTube hesabından paylaşılan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Videoda ilgimizi çeken ilk detaylardan birisi Rusya'da bir apartmandan kaçmaya çalışan kadın karakterimiz oldu. Stealth (gizlilik) mekaniklerinin kullanılabildiğini gördüğümüz fragmanda karakterimiz aynı zamanda silah kullanarak sesli bir şekilde de ilerleyebiliyor. Gizliliğin yanında oyunda göreceğimiz farklı bir özellik de parkur mekanikleri olmuş. Çatılarda, binaların duvar çıkıntılarında yürüyerek hedefimize ulaşmak ve düşmanları öldürmek mümkün. Videoda da görebildiğimiz, 2. Dünya Savaşı sırasındaki görkemli ve melankolik Rusya'yı deneyimlemek heyecan verici olacak.

Oyunun PlayStation nda Call of Duty: Vanguard hakkında aşağıdaki açıklamayı bulabilirsiniz:

"Her cephede zafere koş! Pasifik semalarında it dalaşına gir, Fransa'ya paraşütle dalış yap, Stalingrad müdafaasında bir keskin nişancı olarak düşman avla ve Kuzey Afrika'da ilerleyen birliklere katılarak düşmanla çarpış! Call of Duty® oyun serisi kendine has oyun mekanikleriyle seni 2. Dünya Savaşı cephelerine geri götürerek eşi benzeri görülmemiş çapta bir küresel muharebe deneyimi sunan Call of Duty®: Vanguard ile geri dönüyor.

Hikayesiyle seni kendisine kilitleyecek tek oyunculu Harekatta, farklı ülkelerden gelen seçkin bir grup askerin, dünyanın yüzleştiği en büyük tehditle mücadele ederken her cephede zafere koşmasına tanıklık et. Buna ek olarak, efsaneleşmiş Çok Oyunculu Call of Duty® modunda becerilerini herkese kanıtla ve heyecan dolu yepyeni Zombi modunu tecrübe et."

Call of Duty: Vanguard, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X ve Bilgisayar için 5 Kasım'da çıkış yapacak.

Kaynak: SaveButonu