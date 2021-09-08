Call of Duty: Vanguard dünya çapında multiplayer gösterimi yayınlandı
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Call of Duty: Vanguard dünya çapında multiplayer gösterimi yayınlandı

Call of Duty: Vanguard dünya çapında multiplayer gösterimi yayınlandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Call of Duty'nin YouTube hesabında 28 dakikalık Call of Duty: Vanguard multiplayer modu tanıtım videosu paylaşıldı.

Activision'ın yeni çıkacak oyunu Call of Duty: Vanguard'ın çok oyunuclu modunu tanıtan video paylaşıldı. İkinci dünya savaşını içeren Call of Duty: Vanguard'ın çok oyunculu modu için daha fazlası vaat ediliyor.

Geliştirici Sledgehammer Games, dün akşam gösterim sırasında yaptığı açıklamada, bu yılki Call of Duty'nin çok oyunculu yeni çevresel yıkım özelliklerini sunacağını söyledi. Call of Duty Vanguard'ın haritalarının düzeninin ve akışını değiştirecek. Oyuncuların ayrıca kapağın arkasında olsalar bile dikkatli olmaları için başka bir neden daha sunuyor. Oyunun çok oyunculu silah avantajlarından biri, oyuncuların belirli durumlarda rakiplerini duvar arkası görmesini sağlayacak.

Call of Duty: Vanguard'ın çok oyunculu modu için ortaya çıkan videoda Sledgehammer geliştiricileri bu yılki oyundan gelen rekabetçi modların genişliğini tartıştılar. Çok oyunculu modun Yönetmeni Greg Reisdorf, baş tasarımcı Zach Hodson ve yardımcı sanat yönetmeni Matt Abbott'ın yer aldığı bir bölümde üçlü Vanguard'ın taktiksel oyunun temel bileşenlerini tartıştılar.

5 Kasım 2021 tarihinde çıkacak Call of Duty Vanguard, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S platformlarında çıkış yapacak

CALL OF DUTY: VANGUARD MULTIPLAYER MOD TANITIMI

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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