Çalıştığı fabrikadan ayrılan girişimci KOSGEB'den aldığı destekle karton bardak atölyesi kurdu

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Kemalettin Araz, İstanbul'da 4 yıl çalıştığı karton bardak fabrikasından ayrıldıktan sonra döndüğü memleketinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle karton bardak atölyesini açtı.

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Kemalettin Araz, İstanbul'da 4 yıl çalıştığı karton bardak fabrikasından ayrıldıktan sonra döndüğü memleketinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle karton bardak atölyesini açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek kullanımlık ürünlere ilginin artmasıyla günde 100 bin karton bardak üretim kapasiteli atölyeyi kuran Araz, 3 kişiye iş imkanı sundu.

Araz, AA muhabirine, ürettiği bardakları Van'ın yanı sıra birçok ile gönderdiğini söyledi.

Hayalini kurduğu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Araz, "KOSGEB'den 80 bin lira destek aldım. Atölye 500 bin liraya mal oldu. Makinaları Çin'den getirdik. Bardak yapımında kullanıldığımız malzemeleri de Çin'den getirtiyoruz. Yaklaşık 4 yıl İstanbul'da karton bardak fabrikasında çalıştım. Orada tüketimi görüyordum. Bu da hayalimin ilk adımını atmama vesile oldu." diye konuştu.

Bu süreçte karton bardak kullanımının artmasından dolayı firmaların yanı sıra vatandaşlardan da sipariş aldıklarını anlatan Araz, ambalaj grubunda da ilerleyerek atölyeyi büyütmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı