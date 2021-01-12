Çalışmaya gittiği Libya'da "Türk olduğu için" tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çalışmaya gittiği Libya'da "Türk olduğu için" tutuklandı

12.01.2021 23:28 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:33

Çalışmaya gittiği Libya'da "Türk olduğu için" tutuklandı Libya'da tutuklanan Adanalı baklava ustasının ailesi müjdeli haber bekliyor Çalışmak için gittiği Libya'da Hafter güçlerince Türk olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıldır haber alınamayan baklava ustası Nurettin Çalık'ın ailesi,...

Çalışmaya gittiği Libya'da "Türk olduğu için" tutuklandı

Libya'da tutuklanan Adanalı baklava ustasının ailesi müjdeli haber bekliyor

ADANA - Çalışmak için gittiği Libya'da Hafter güçlerince Türk olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 1 yıldır haber alınamayan baklava ustası Nurettin Çalık'ın ailesi, gelecek mutlu haberi bekliyor.

Baklava ustası Nurettin Çalık 2 sene önce Adana'dan çalışmak için Libya'ya gitti. Burada sektörü üzerine çalışan Çalık, geçen sene şubat ayında dükkanda çalıştığı sırada Türk olduğu gerekçesiyle, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlıların lideri Halife Hafter güçlerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Hafter güçlerince kaçırılan 5 Türk işçiden biri olan Nurettin Çalık'ın kardeşi Mehmet Çalık, İHA muhabirine, ağabeyine yaklaşık bir yıldır ulaşamadıklarını söyledi.

Ağabeyiyle en son geçen sene Şubat ayında görüştüğünü ve ondan sonra tutuklandığını öğrendiklerini belirten Çalık, "Durumundan haber alamıyoruz. 1 senedir sesini duyamıyoruz. Abim oraya esnaf olarak gitti. Kendisiyle hiç görüşmedik. Gelen kişilerden haber aldık ve onların bir suçu olmadığını söyledi. Gelen kişiler sadece Türk oldukları için tutuklandıklarını söyledi. Başka bir suçları yok onların. Sadece Türk oldukları için tutuklandılar. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ağabeyimi getirmelerini istiyoruz. Ne sesini duyabiliyoruz, ne de durumlarını öğrenebiliyoruz" diye konuştu.

Ağabeyinin hasta olduğunu ve eşiyle çocuklarının da onu beklediğini söyleyen Çalık, "Aldığımız duyumlara göre hasta olduklarını öğrendik. Ailesi de perişan. Onlar da Nurettin ağabeyimin gelmesini istiyorlar. Bir küçük kızı var. Bir de büyük kızı var. Onlar da ümitli, bekliyorlar. Başvurmadığım yer kalmadı. Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklar da elinden geleni yapıyor ama bir sonuç halen yok" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya gittiği Libya'da 'Türk olduğu için' tutuklandı
Çalışmaya gittiği Libya'da 'Türk olduğu için' tutuklandı
Çalışmaya gittiği Libya'da 'Türk olduğu için' tutuklandı
Çalışmaya gittiği Libya'da 'Türk olduğu için' tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca Nikol Paşinyan
Magazin Hande Erçel Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Hisarcık Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalışmaya gittiği Libya'da "Türk olduğu için" tutuklandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 23:36:13. #1.15#
title