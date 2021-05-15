ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
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ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde, dalgıç pompa yerleştirmek için girdikleri su kuyusunda cansız bedenleri bulunan Salim Sarı (36), Mehmet İşlek (43) ve Hasan Sönmez (51), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, dalgıç pompa yerleştirmek için girdikleri su kuyusunda cansız bedenleri bulunan Salim Sarı (36), Mehmet İşlek (43) ve Hasan Sönmez (51), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İlçeye bağlı Taş Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Salim Sarı, babasının evinin yakınında bulunan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna dalgıç pompa yerleştirmek için arkadaşı Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez ile birlikte kuyunun bulunduğu bölgeye gitti. Dalgıç pompayı merdivenle kuyuya indiren 3 arkadaştan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, teçhizatlı kıyafetleri giyerek su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek'in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı, içerisinde az miktar su bulunan kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kuyuda yaptığı çalışmada metan gazı tespit edildi.

Metan gazı zehirlenmesi nedeniyle öldükleri düşünülen 3 arkadaşın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan Asri Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Salim Sarı, Mehmet İşlek ve Hasan Sönmez'in cenazeleri, ailelerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
ÇALIŞMA YAPTIKLARI SU KUYUSUNDA CESETLERİ BULUNAN 3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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