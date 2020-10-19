Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
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Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti

19.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 19.10.2020 09:55
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti

ADANA'da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi.

ADANA'da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen  ve uyuşturuc etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri sokak girişine park edilmiş, çalışır haldeki otomobilin uzun süre hareket etmemesi üzerine şüphelenerek, araca yaklaştı. İçerisinde bir kişinin uyuduğunu, yan koltuğunda da tabanca olduğunu fark eden mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., mahallelinin ve polisin çağrısına tepki vermeyerek uyumaya devam etti. Cadde üzerinde güvenlik önlemi alan polis, levye ile otomobilin arka camını kırıp, kapıyı açtı. Mustafa K., buna rağmen uyanmadı.

SEDYEDE ESNEMEYE DEVAM ETTİSağlık ekibinin çağrısına da cevap vermeyen genç, sedyeyle ambulansa alındı. Otomobil içerisinde arama yapan ekipler, Mustafa K.'ye ait olduğu değerlendirilen tabancayı ele geçirdi. Öte yandan Mustafa K.'nin ambulansa götürüldüğü sırada esnemesi dikkati çekti. Genç, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise incelenmesi için polis ekiplerince götürüldü. Çevredekiler, Mustafa K.'nin çıkarılma anını film gibi seyretti.'BİR TÜRLÜ UYANMADI'

Mahalle sakini Ahmet Süren, sokaktan çıkamayan araçların kornaya basması üzerine dışarı çıktıklarını ve aracı fark ettiklerini belirterek, "Otomobilin içerisindeki baygın haldeydi. Cama vurduk ancak bir türlü uyandıramadık. Büyük bir ihtimalle uyuşturucu kullanmış. Elinde de silah vardı. Polisi aradık. Onlar da arka camı kırıp, çocuğu çıkardılar" diye konuştu.


Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti
Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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