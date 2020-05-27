Çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
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Çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı

Çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market, 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı.

27.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:25

Çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı

SİİRT - Siirt'te çalışanlarının bir kısmının korona virüs testi pozitif çıkan market, 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren bir marketin korona virüs salgını nedeniyle 7 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesinde bulunan işletmenin çalışanlarının bir kısmında korona virüsün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik arızası, su arızası ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markette girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

Çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı

Kaynak: İHA

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