Çalışanlar İçin Daha Adil Bir Avrupa' Sloganıyla Binlerce Kişi Brüksel'de Eyleme Hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de binlerce kişi, çalışanlara daha adil haklar sunulması için sokaklara dökülecek. Cuma günü yapılacak eylemde, "Çalışanlar için daha adil bir Avrupa" sloganıyla yola çıkılacak. Göstericiler Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısı üzerine toplanıyor.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu mayıs ayında yapılacak kritik Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine dikkat çekmeyi planlıyor ve bu vesile ile vatandaşları Avrupa Birliği'ni savunan partiler ve adaylar için oy kullanmaya davet ediyor. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu yetkilileri Avrupa karşıtı partilerin çalışanların yaşadığı sorunlara hiç bir çözüm önerisi sunmadığını ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle