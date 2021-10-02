Çalıntı telefonların şifresini kırdırmak istedi, gerçek ortaya çıkınca ölümle tehdit etti

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, telefon tamir ve satışı yapan Ahmet Kaplan'a (21) güvenlik şifrelerinin unutulduğu bahanesiyle, şifresinin kırılması için gönderilen her biri 10 bin lira değerinde olan 2 telefon çalıntı çıktı. Telefonları polise teslim eden Ahmet Kaplan, kendisine cihazları gönderen Galip B. tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek şikayetçi oldu. Kaplan'ın şikayeti üzerine polis, şüpheli Galip B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta telefon tamiri ve satışı yapan Ahmet Kaplan'a, Diyarbakır'dan kargoyla güvenlik şifrelerinin unutulduğu belirtilen 2 telefon geldi. Telefonların e-devletten sorgusunu yapan Kaplan, cihazları açtığında da ekranlarında 'Bu telefon çalınmıştır' yazılı notla karşılaştı. Notun altındaki numaraları arayan Ahmet Kaplan, telefonların sahiplerine ulaştı ve emniyete teslim edeceğini söyledi.

Ahmet Kaplan, "Gerçekten telefonunun şifresini unutanlara yardımcı oluyoruz. Her telefonu işlem yapmadan önce kontrol edip sorguluyoruz çalıntı ya da kayıp olup olmadığına karşı" ifadelerini kullandı.