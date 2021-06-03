Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Haberler.com - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı'nın bir süredir beraber olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi'den evlilik teklifi alması magazin gündemine oturdu. Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı anları paylaşmasının ardından Alsaloussi hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dolaşmaya başladı. Daha önce çalıntı Ferrari olayıyla da anılan Saloussi'nin çoğu şeyinin sahte olduğu ve mankenlerle birliktelik yaşayarak reklamını yaptığı iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'dan bir çocuk sahibi olan Subaşı, Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia'yla aşk yaşamaya başladı. Ancak Subaşı'nın Senia'yla aşkı kısa sürdü. Bir süre aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, son olarak Mısırlı milyarder olarak bilinen Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin beraberlikleri, kısa sürede de ciddiyete dönüştü.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte

EVLİLİK TEKLİFİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine evlilik teklifi yaptığı anları paylaştı. Alsaloussi'nin evlilik teklifi yaptığı sırada Subaşı'na verdiği tek taş yüzük de dikkat çekti. Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı anlar, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken, Subaşı'nın yanı sıra Mısırlı sevgilisi Saloussi'nin zenginliği de konuşulmaya başlandı.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte

ARACININ ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı'na yaptığı evlilik teklifinin ardından Alsaloussi'nin kim olduğu merak edilenler arasına girdi. Saloussi hakkında çok fazla ayrıntı olmasa da Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu iddia ediliyor. Amerikan vatandaşlığı da bulunan Saloussi 36 yaşında. ABD'nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding'de yöneticilik yaptığı öne sürülen Al Saloussi'nin adına kayıtlı 11 şirket bulunduğu belirtiliyor. Ancak hiçbirinin erişilebilir bir internet adresi veya hangi sektörde olduklarına dair bir bilgi yok.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte

FERRARİ MARKA ARACI ÇALINTI İDDİASI

Alsaloussi hakkında geçtiğimiz aylarda dikkat çeken bir haber de çıktı. Bu habere göre Türkiye'de Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olarak tanınan Mısır asıllı Amerikalı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin satın aldığı Ferrari marka otomobilinin çalıntı olduğu iddia edildi. Bu iddiayı ortaya atan ise İtalyan Paolo Provenzi... Paolo Provenzi, aracın kendisine ait olduğunu ve 2003'te Imola'dan çalındığını iddia etti.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte

ARAÇ GÜMRÜKTE YAKALANDI

Çalıntı araç olayında mahkeme devam ederken, Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi, satın aldığı aracın çalıntı olduğunun gümrükte ortaya çıktığını söyledi. Alsaloussi, 2019 yılında araç için 1,4 milyon lira ödediğini ancak aracın gümrükte kaldığını anlattı. Ferrari aracın gümrükte tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

ADI, CHLOE LOUGHNAN İLE DE ANILDI

Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç iş adamının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi olan Chloe Loughnan ile de anılmıştı. Chloe'nin, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018 tarihinde mayo çekimleri için gitmiş olduğu Miami'de Mohammed Al Saloussi ile partilere katılıp eğlendiği iddia edilmişti.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'yle ilgili dedikodular dolaşmaya başlarken, sosyal medyada Mısırlı iş adamı hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İddialara göre birçok malı kiralık olan Saloussi, bu yolla tanıtımını yaparak kendisini göstermeye çalışıyor. Saloussi'nin reklam anlamında da profesyonel adımlar attığı ileri sürüldü. Alsaloussi'nin geçmişte de çok sayıda ABD'li mankenle beraber olup, kendi adını duyurmaya çalıştığı öne sürülüyor. Mısırlı iş insanının yatırım vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı da gelen iddialar arasında.

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte
Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Milyarder sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Aylardır beklediği teklifi alan Şeyma, sevgilisinin dudaklarına yapıştı! Yüzük metrelerce uzaktan bile görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:14:31. #1.16#

title