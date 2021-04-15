Çalınan parasının bir kısmı iade edilince şikayetinden vazgeçti

BURSA'da, girdikleri evden toplam 220 bin lira tutarında dolar ve altın çalan 4 şüpheliden 2'si yakalandı.

BURSA 'da, girdikleri evden toplam 220 bin lira tutarında dolar ve altın çalan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüphelilerden G.A ev hapsine çarptırıldı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev sahibi Suriye uyruklu Hasan Hasan (29), parasının 160 bin liralık kısmını iade eden şüpheliler hakkındaki şikayetini geri çekti.

Olay, 31 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karpuzcu Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan Hasan'ın evinin kapısını kredi kartıyla açarak içeri giren 3 kadın, 220 bin TL tutarında dolar ve altını çaldı. Şüpheliler, kendilerini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Akşam saatlerinde eve gelen Hasan Hasan ile kardeşi Ahmet Hasan, soyulduklarını fark edip polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki 55 güvenlik kamerasından görüntüleri inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi. B.T.'ye (37) ait olduğu tespit edilen otomobilin satışa çıkarıldığı saptandı. Polis, müşteri gibi davranarak B.T. ile iletişime geçti. B.T. pazarlık için polislerle buluşunca gözaltına alındı.Emniyete götürülen B.T., hırsızlık olayını E.B., G.A. ve U.B. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bu sırada Hasan Hasan ile iletişime geçen şüphelilerin avukatı, şikayetini geri çekmesi şartıyla 115 bin TL'yi Hasan'a iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.BİR ŞÜPHELİYE EV HAPSİB.T.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, önceki gün şüphelilerden G.A.'yı da evinde yakaladı. G.A. ifadesinde, çaldıkları para ve altınları harcamadıklarını, geri kalan parayı da teslim edeceklerini söyledi. Dün adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Daha sonra Hasan Hasan ile tekrar iletişime geçen şüphelilerin avukatı, Hasan'a 45 bin TL'lik dolarını daha iade etti. Çalınan parasının 160 bin TL'lisini geri alan Hasan Hasan, şikayetinden vazgeçti.'PARAMIZIN GERİ KALANINI DA VERECEKLER'

Hasan Hasan'ın kardeşi Ahmet Hasan, "Evimize hırsız girdi. 3 kadın öğlen saat 12.00'de eve girmişler. Evdeki dövizi çalmışlar. Türk parası ile 220 bin lira ediyordu. Polisler 15 gündür bu konuyu araştırıyordu. Benim 4 gün önce haberim oldu şoförün yakalandığından. Bir taraftan da bir avukat geldi benimle görüşmeye. Benimle anlaşmak istediklerini söyledi. Anlaşmayı sürdürdük, 150 bin liraya anlaştık. O parayı geri vereceklerini söylediler. Pazartesi günü 115 bin lira paramızı verdiler. 35 bin lira senet yazdırdık. Sözde biz davadan vazgeçecektik ama vazgeçmedik. Sonra avukat bugün bize tekrar ulaştı ve 45 bin lira para gönderdiler. Az bir miktar para kaldı onu da gönderecekler ama senetler hala benim elimde. Polisler çok hızlı davrandılar Allah onlardan razı olsun. Önce şoförü yakaladılar. O yakalanınca yavaş yavaş döküldüler. Bugün gidip davadan vazgeçtim çünkü paramızı aldık. Az bir miktar paramız kaldı onu da cuma günü verecekler" dedi.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN