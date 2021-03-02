Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' dedi
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Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' dedi

02.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:01
Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' dedi

anlattı. Erkan Yılmaz, "Dolandırıcılık yoluyla bizden arabamızı alan H.S., komşu ilçemiz Finike'de Yuvalılar Mahallesi'nde oturan Y.Ö. adlı kişiye satmış.

anlattı. Erkan Yılmaz, "Dolandırıcılık yoluyla bizden arabamızı alan H.S., komşu ilçemiz Finike'de Yuvalılar Mahallesi'nde oturan Y.Ö. adlı kişiye satmış. Adam yolda gelirken Finike'de arabamızı yakalatıyor trafik polislerine. Trafik polisleri arabamızın vizesi, sigortası olmadığı için bağlıyor. Arabayı alan şahıs ertesi gün bizi arıyor. 'Ben sizin arabanızı aldım. Devrini istiyorum. Devrini bana verin' dedi. Biz de dedik ki 'bizim arabamız satılık değildi, arabamızı çaldılar ve kaçtılar'. Gittik arabamızın trafik sigortasını yaptırdık. Arabamızı yediemin oto parkından çıkardık. Arabamın aküsünü değiştirmişler. Motoruyla oynamışlar. Elektrik bağlantısını düz yapmışlar. Koltuklarını çalmışlar. Arabamın bazı yerleriyle oynamışlar. Buna rağmen Allah'a şükür helal mal geri geldi. Arabamızı yediemin otoparkından alıp çıkardık. Antalya, Finike ve Kumluca emniyet müdürlüklerimize teşekkür ediyoruz" dedi.'CEZA YAZILMIŞ, İTİRAZ EDECEĞİM'

Otomobiliyle trafik polislerine yakalanan kişiye ehliyetsizlikten 6 bin 500 lira ceza uygulandığını, araç sahibi olarak da eşine 3 bin lira ceza yazıldığını aktaran Erkan Yılmaz, "Bunun için savcılığa ve emniyete başvuruda bulunacağım. Ceza için itirazda bulunacağım. Bunun için de yardım istiyorum. Ruhsatımız kayıp. Ruhsatımızı da emniyetten yeniden çıkaracağım" diye konuştu.


- Antalya
Çalınan otomobilini buldu, 'helal mal geri geldi' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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