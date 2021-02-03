Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
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Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor

03.02.2021 19:04 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:08
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Şans' isimli köpeği 8 ay önce çalınan Osman Hız, umutlu gelecek iyi haberi bekliyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 'Şans' isimli köpeği 8 ay önce çalınan Osman Hız, umutlu gelecek iyi haberi bekliyor. Köpeğin işyerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunun önünde bir kişi tarafından alındığını güvenlik kamerasına görüntülerinden izlediğini söyleyen Hız, Şans'ın bulunması için yardım istedi.

Marangoz Osman Hız (41), geçen 30 Temmuz'da bayram tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Muğla'nın Yatağan ilçesine gitti. Hız, işlettiği marangoz atölyesinin girişine 'Terrier' cinsi köpekleri 'Şans' ve Leydi'nin girip-çıkabilmesi için boşluk bıraktı. Bayram tatilinin ardından 4 Ağustos'ta Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'ndeki üzerindeki iş yerine dönen Hız, iki köpeğinden Şans'ın bölgede olmadığını fark etti. Köpeğini aramaya başlayan Hız, işyerinin yaklaşık 100 metre uzağındae bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Buradaki çalışanlarla görüşen Hız, köpeğini bir kişinin arabaya koyarak götürdüğünü öğrendi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamera görüntülerini de izleyen Hız, köpeğinin çalındığına ikna olup, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

'KÖPEĞİMİN BULUNMASINI İSTİYORUM'Kardeş olan iki köpeğinden birisinin çalınması nedeniyle çok üzüldüklerini belirten Osman Hız, "Polise şikayetçi oldum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ancak, bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Köpeğim Şans, bulunamadı. Bir an önce köpeğimin bulunmasını istiyorum. Kardeşi olan Leydi de akaryakıt istasyonuna gitmiş. Leydi döndü, kardeşi Şans ise ortalıktan kayboldu. Leydi kardeşsiz kaldı. O da çok mutsuz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Marangozhanede çalışan Teyyar Şimşek (37) de "Uzun süredir bu işletmede çalışıyorum. Biz bayram tatilindeyken köpeğimiz Şans çalındı. Güvenlik kamerasından köpeği götüren kişinin eşkalini belirledik. Ancak, plakasının yarısı okunuyor. Bir an önce köpeğimizin bulunmasını istiyoruz" dedi.


Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor
Çalınan köpeği Şans'ın bulunmasını istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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