Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2)

Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

TUTUKLANDILARDiyarbakır'da pazarcı Mehmet Tekin'in 10 bin dolarını çalan ve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan N.E. ile C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'da pazarcı Mehmet Tekin'in 10 bin dolarını çalan ve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan N.E. ile C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title