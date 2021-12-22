Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı: Kur düştü, zararım 60 bin TL (2)
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
TUTUKLANDILARDiyarbakır'da pazarcı Mehmet Tekin'in 10 bin dolarını çalan ve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan N.E. ile C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DİYARBAKIR (DHA) - TUTUKLANDILAR
Diyarbakır'da pazarcı Mehmet Tekin'in 10 bin dolarını çalan ve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan N.E. ile C.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) December 21, 2021
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Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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