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California öğrencilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getiren ilk eyalet olma yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
California öğrencilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getiren ilk eyalet olma yolunda

California Valisi Gavin Newsom, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 12 yaş ve üstü çocuklar için Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşının öğrenciler için zorunlu olacağını duyurdu.

California Valisi Gavin Newsom, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin ( Fda ) 12 yaş ve üstü çocuklar için Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşının öğrenciler için zorunlu olacağını duyurdu.

ABD'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında California eyaleti okullarda aşı zorunluluğu getiren ilk eyalet olma yolunda. California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 12 yaş ve üzeri çocuklar için Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşı için uygun olan tüm öğrencilerin aşı yaptırmaları gerekeceğini duyurdu.

Newsom, "Okullarımızda zaten kızamık, kabakulak ve daha fazlası için aşı gerekiyor. Neden? Çünkü aşılar işe yarıyor" ifadelerini kullanarak, "Bu, çocuklarımızı güvenli ve sağlıklı tutmakla ilgili" dedi.

California'da Hepatit B, tetanoz, kabakulak, kızamık, çocuk felci ve su çiçeği aşısı da dahil olmak üzere çeşitli aşılar öğrencilere zorunlu tutuluyor. Newsom, "Bu sadece başka bir aşı" ifadelerini kullanarak, Covid-19 aşısının da şu anda 10 aşının bulunduğu ve Yasama Meclisi tarafından onlarca yıldır geliştirilmiş köklü kural ve düzenlemeleri içeren listeye katılacağını açıkladı.

FDA, şu anda sadece 16 yaş ve üstü kişiler için Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi. 12 yaşından küçük çocuklar ise aşıyı acil kullanım izniyle alabilirken, aşının kullanımı konusunda kasım ayına kadar geniş çapta tam onay bekleniyor. Bu haftanın başlarında Pfizer/BioNTech, FDA'ya 5-11 yaş arası çocuklara yetişkinlerde kullanılan dozun üçte biri oranında verilmesi için onay istedi.

California'da 12 yaşın altındaki çocuklar için Covid-19 aşısı için FDA tam onay verdikten sonra, ebeveynlerin çocuklarını aşılatmak için bir sonraki okul döneminin başına kadar süreleri olacak. Aşı olmayan çocukların yüz yüze derslere katılmasına izin verilmeyecek.

Söz konusu aşı zorunluluğunun yürürlüğe girmesi ile okul çalışanlarına ise şu anda sunulan düzenli olarak Covid-19 testi olma seçeneğinin de sunulmaması bekleniyor.

-İHA-

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