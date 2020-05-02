Çalgı Çengi oyuncuları kimler? Çalgı Çengi konusu ve fragmanı

Düğünlerde şarkılar söyleyerek yaşamlarını sürdüren Salih ile Gürkan'ın talihsizliklerini gözler önüne seren Çalgı Çengi filmi, 2011 yılında vizyona girdi. Çalgı Çengi nerede çekildi? İşte, ayrıntılar...

Çalgı Çengi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir yaptı, Cem Yılmaz, Salih Özsarı, Onur Yıldız yapımcılığı üstlendi. Hayatlarını normal şekilde sürdüren ikili, hiç beklemedikleri anda bir suçluya dönüşürler.

Çalgı Çengi fragmanı için tıklayın...

ÇALGI ÇENGİ OYUNCULARI

iki akraba ve yakın arkadaş Salih ile Gürkan, düğünlerde sahne alan iki delikanlıdır. Ancak bir mafya düğünü ile hayatları bambaşka yere gelir. Komedi filmi Çalgı Çengi oyuncuları şöyle:

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Erdal Tosun, Tuna Orhan, Cahit Gök, Hazal Kaya, Bora Akkaş, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, Ceyhun Güneş, İlker Yakut, Serap Önder, Berfu Öngören, Arif Erkin.

ÇALGI ÇENGİ FİLMİ KONUSU

Müzisyenlik yaparak hayatlarını kazanan Ankaralı teyzeoğulları Salih ve Gürkan, yeraltındaki bir düğün salonuna gelirler. Düğün sahibi, hazırlanmaları için onları evin kömürlüğüne bırakır fakat 'kulis'te bir misafir daha vardır. Aynı saatlerde, iki mafyatik tip de, yakaladıkları banka güvenlik görevlisini sorgulamak üzere bu kömürlüğe tıkmışlardır. Mafya elemanına diklenen güvenlik görevlisi öldürülür ve Salih ile Gürkan'ın müzisyenlik hayatı bu noktadan sonra altüst olur.

ÇALGI ÇENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerde bulunduğu filmin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Sahnelerin bir kısmı İstanbul Küçükyalı'da kaydedildi.