Çaldıran'da Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi

Çaldıran ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ömer Demir'e (72), "KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

Kaymakam Tekin Dundar, evinde ziyaret ettiği Demir'e madalya ve berat takdim etti.

Demir'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Dundar, "Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Sizlere hem sadakat hem de vefa borcumuz var." dedi.

Dundar'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Diki, Emniyet Müdür Vekili Barış Özdemir, Müftü Vekili Fecri Taş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Ferit Binici ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç eşlik etti.

Kaynak: AA