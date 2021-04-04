Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı
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Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde çaldıkları motosikleti parçalara ayırarak satmak isteyen 2 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 29 Mart tarihinde Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Bayram B.'nin avlusunda bulunan motosiklet 2 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Bunun üzerine motosiklet sahibi durumu Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin M.K. ve M.A. olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu sanayide bir dükkanda olduğunu tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanırken, çaldıkları parça ve motosiklette ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mevlüt A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı
Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı
Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı
Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı
Çaldıkları motosikletle yakalanan şüpheliden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN

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