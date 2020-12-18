Çaldıkları meyveleri yiyemeden yakalandılar

Samsun'un Bafra ilçesinde pazar tezgahından meyve çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün gece Kemalpaşa Mahallesi Küçük Pazar Yeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece sokağı çıkma yasağını fırsat bilen M.C.(27) ve M.B.(22) isimli şahıslar, Ersan Yılmaz ve Yaşar Şahin'e ait tezgahlardan meyve çaldılar. Onları gören bir vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarif edilen eşkale uygun bisikletle kaçan M.C. ve M.B. isimli şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların ellerinde pazar tezgahından çaldıkları 3 kilo mandalina, 3 kilo 750 gram muz ve 5 kilo 700 gram greyfurt ele geçirildi. Yakalanan şahısların yapılan GBT sorgusunda M.C'nin daha önceden aranması olduğu anlaşıldı. Tezgah sahiplerini ve zabıtayı arayan polis ekipleri pazar yerinde başka bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını inceledikten sonra gözaltına alınan M.C. ve M.B. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı