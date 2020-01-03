03.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:14

Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttılar

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıtmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri trafodan kablo, otolardan akü, işyerinden hırdavat malzemesi çalınması ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak 7 farklı hırsızlık aloyını Suat B. ve Ayhan S.'nin yaptığını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat B. ile Ayhan S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇEK ÇEKLE TAŞITMIŞLAR

Tutuklanan 2 kişinin işyerlerine girdikleri ve çaldıkları malzemeleri kiraladıkları çekçek diye tabir edilen araçla taşıttıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların önceki gece de Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kocatürk Sokak'ta bulunan bir elektrik dükkanına da girmeye çalıştıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların, görüntülerde zorladıkları kapıyı açamayınca olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: DHA

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