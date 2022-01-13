Çaldıkları araçlara yapıştırdıkları 'kamyon arkası' yazılarından yakalandılar

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'DA bir ilçeden çaldıkları arabalarla hırsızlık yaptıktan sonra götürüp başka bir ilçeye bırakan hırsızlık çetesini, çaldıkları arabaların camlarına yapıştırdıkları 'kamyon arkası' yazıları ele verdi.

İstanbul'da son günlerde artan araba hırsızlığına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarları değerlendirerek hırsızlık çetesinin peşine düştü. Sarıyer Kocataş Mahallesi'nden bir kamyonetin çalındığı ihbarı alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde plakasını gizlemek için arkasına hurda kağıt toplamakta kullanılan çuval asılmış bir panelvan araçtan inen bir kişinin park halindeki araçların kapılarını yokladığı ve kapısını açmayı başardığı bir aracı alarak uzaklaştığı görüldü.

'KAMYON ARKASI' ARKASI YAZILARI ELE VERDİ