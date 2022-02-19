Çaldığı tüpleri bayiye satan şüpheli, adli kontrolle serbest

SAKARYA (DHA) - SİNOP'ta, park halindeki kamyonetten çaldığı 2 mutfak tüpünü, iade etme bahanesiyle bayiye teslim edip parasını alan S.C., yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. S.C., park halindeki kamyonetten bir mutfak tüpü çaldı. S.C. eliyle taşıdığı tüpü, yakındaki tüp bayisine götürüp, çalışana iade etmek istediğini söyledi. Bayideki Nagihan Taban, S.C.'ye ücretini ödeyip, tüpü aldı. S.C. bir süre sonra yine araçtan çaldığı bir başka tüpü, yeniden bayiye giderek iade etti. Bu arada kamyonetin sürücüsü Murat Türkeri, tüplerin çalındığını fark ederek durumu bayiye bildirdi. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları S.C.'nin peşine düştü ancak yakalayamadı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından S.C.'yi tespit edip yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce çıkarılan S.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.