Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı - Haberler
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Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı

Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da, bir marketin önünden tahta palet çalan şüpheli, aracıyla kaçarken kendisini kovalayan market çalışanına çarptı.

BAYRAMPAŞA'da, bir marketin önünden tahta palet çalan şüpheli, aracıyla kaçarken kendisini kovalayan market çalışanına çarptı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen salı saat 15.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Cadde üzerindeki marketin önüne gelen şüpheli R.K.,  dışarıda bulunan tahta paletlerden birini alarak hızla uzaklaştı. Durumu fark eden market çalışanı da şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Paleti aracına yükleyen şüpheli, bu sırada kendisine doğru koşan market çalışanına aracıyla çarparak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın plakasından şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli R.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan R.K., "Açıktan Hırsızlık" ve "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin tahta paleti çaldığı ve peşinden koşan market çalışanına aracıyla çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı

Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı

Çaldığı tahta paletle kaçarken kendisini kovalayan çalışana çarptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Kocatepe, Market, Salı, Güncel, Haber

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