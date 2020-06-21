Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan laptopun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek götürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinde bulunan laptopun çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, çaldığı laptopu montunun altında gizleyerek iş yerinden çıkardı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde masanın üzerinde bulunan laptop bilgisayar çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen şahıs etrafı kolacan ettikten sonra bir odaya girerek masanın üstündeki laptop alarak dışarı çıktı. Laptopu montun arasına gizleyen şahıs, montunun önüne kapataak iş yerinden ayrıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şahsın kimliğini belirleyerek, adresine operasyon düzenledi. Gözaltın alınan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bulunan laptop ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA