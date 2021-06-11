Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış
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Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel

ISPARTA'da yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan Muhammet Süzen (30), yakalanıp tutuklandı.

ISPARTA'da yapımı devam eden hidroelektrik santralinde işçilerin kaldığı 3 konteyneri çalan Muhammet Süzen (30), yakalanıp tutuklandı. Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için 2 bin 500 lira ödediği ortaya çıktı.

Olay 10 Haziran günü Isparta Eğirdir'e bağlı Aşağı Gökdere köyünde gerçekleşti. Hidroelektrik santrali inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı 3 konteyner çalındı. İnşaat firmasının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yaptıkları araştırmada, çalınan konteynerleri il merkezindeki Hurdacılar Sitesinde buldu. Konteynerleri Muhammet Süzen'in 16 bin 300 liraya sattığı bilgisine ulaşan jandarma, Eğirdir'de oturan ve başka hırsızlık suçlarından da aranması bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

TAŞIMAK İÇİN VİNÇ VE TIR KİRALAMIŞMuhammet Süzen'in, konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiraladığı, bunlar için de 2 bin 500 lira ödeme yaptığı tespit edildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Süzen, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Çaldığı konteynerleri taşımak için vinç ve TIR kiralamış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan

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