Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
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Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çiğ köfte dükkanı işleten Mesut Kaygusuz, evlerinin bahçesindeki motosiklet ile kardeşinin spor ayakkabısını çalan kişiyi 13 gün sonra dikkati sayesinde polise yakalattı. Suçunu itiraf eden süpheli, polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

08.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:21

İncirliova'da çiğ köfte dükkanı işleten Mesut Kaygusuz'un, evlere sipariş götürmek için kullandığı motosikleti, geçen 25 Mayıs gecesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden çalındı. Sabah işe giderken motosikletinin yerinde olmadığı gören Kaygusuz, kardeşinin spor ayakkabılarının da çalınmış olduğunu fark edip, durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Mesut Kaygusuz, dün yolda önünde yürüyen bir kişide, kardeşinin çalınan ayakkabısının aynısını görünce şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüpheli A.A.'yı (17) gözaltına aldı. A.A., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

MOTOSİKLET BOZDOĞAN'DA BULUNDU

Hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen A.A.'nın ifadesi üzerine, Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda çalıntı motosiklet bulundu. A.A.'nın çaldığı motosikleti 200 lira karşılığında başkasına sattığı belirlendi. A.A., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı

"BAŞKASININ AYAĞINDA GÖRÜNCE ŞÜPHELENDİM"

Motosiklet ve ayakkabının bulunmasının sevincini yaşayan Mesut Kaygusuz, "Kardeşimin çalınan ayakkabısı 600 lira değerindeydi. Kolay kolay herkes olmayacağı için başkasının ayağında gördüğümde şüphelendim. Zaten ayakkabının faturası bizde mevcut. Poliste bundan yola çıkarak mobese kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık şüphelisini yakaladı. Çalınan motosikletimi Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip aldım. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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