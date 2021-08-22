Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
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Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldığı araçla kaçmaya çalışan kişi ile polis arasında çatışma yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, çaldığı araçla kaçmaya çalışan kişi ile polis arasında çatışma yaşandı. Çatışma anı kameraya yansırken, teslim olmamakta direnen şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti.

Sabah 05.30 sıralarında Bursa'dan İnegöl'e gelen Ramazan Aydın'ın (26) kullandığı 16 AEA 339 plakalı çalıntı araç polis ekiplerince durdurulmak istendi. Durmayan şahıs belindeki tabancayla polis ekiplerine ateş açtı, polisler de karşılık verdi.

Lastiği patlatılan araç Orhaniye Mahallesi Eczacı Alibey Sokak'ta kaldı. Çatışma sırasında omzuna isabet eden mermiyle polis memuru Nevzat P. hafif şekilde yaralandı.

Ekipler tüm yakın sokakları ulaşıma kapatırken, olay yerine gelen Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, operasyonu yönetti. O sırada şüpheli, 112'yi arayarak kola ve su istedi. Bunun üzerine müdür Baydemir, şüpheliye telefonla ulaşarak kola ve suyu getireceğini söyledi. Baydemir eline aldığı kola ve suyu araçtaki Aydın'a verdi. Şahıs ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edilirken, 4.5 saat sonra şahıs başına dayadığı tabancayla intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Aydın'ın ölümünü tespit ettiler. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs teslim olmadı, intihar etti - Haberler
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