Çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakalandı
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Çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakalandı

Çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

BURSA'nın Karacabey ilçesinde M.A. (34), iki gün önce çaldığı hafif ticari aracı parçalamaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde M.A. (34), iki gün önce çaldığı hafif ticari aracı parçalamaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

?Karacabey ilçesinde Aytaç Murat'a ait hafif ticari araç, 26 Haziran'da çalındı. Aytaç Murat'ın şikayeti üzerine Karacabey Asayiş Büro Amirliği ve Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, aracı M.A.'nın çaldığını saptadı. Aynı gün saat 18.00 sıralarında, belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, M.A.'yı çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Araç sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan M.A.'nın, ilçede farklı tarihlerde yaşanan 2 araç hırsızlığının da şüphelisi olduğu bildirildi.


Çaldığı aracı parçalamaya çalışırken suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin

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