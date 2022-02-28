ÇAKÜ'de "Bağımlı Danışanlarda Etik" konferansı - Haberler

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ÇAKÜ'de "Bağımlı Danışanlarda Etik" konferansı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ÇAKÜ'de

Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu tarafından online olarak gerçekleştirilen konferansta bağımlılık ele alındı.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu tarafından online olarak gerçekleştirilen konferansta bağımlılık ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Psikoloji Topluluğu tarafından düzenlenen "Bağımlı Danışanlarda Etik" konferansı, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta Psikoterapist İpek Aykol konuşmacı olarak yer aldı. Konferansta alkol, madde bağımlılığı bozukluklarının semptomları ve sebepleri, bağımlılık tedavisindeki işleyişler ve etik konulara değinildi.

Etkinlik katılımcıların konuya ilişkin katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Yerel, Haberler

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