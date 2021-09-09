ÇAKŞIR OTUNUN YENİ TÜRÜNE PROFESÖRÜN SOYADI VERİLDİ

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Akalın ve Dr.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Akalın ve Dr. Bahar Gürdal ile Sivas'ın Hafik ilçesi Seyfebeli mevkisinde, halk arasında 'çakşır' olarak bilinen 'ferulago' bitkisinin yeni türünü keşfetti. Prof. Dr. Akpulat'ın soyadına atfen 'ferulago akpulatii' adı verilen tür, 'Phytotaxa' bilimsel dergisinin eylül sayısında yayımlandı.

Yeni tür ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Aşkın Akpulat, Sivas'ta 4 bin civarında bitki türünün olduğunu, bunlardan 450'ye yakınının kente özgü endemik tür olduğunu belirterek, "Bu bitkilerin içerisinden 60-70 tanesi, dünyada sadece Sivas'ta bulunan endemik bitkilerdendir. Sivas ilinde yeni bulunan bitki 'apiaceae' dediğimiz maydanozgiller familyasına aittir. Bu familya ile yaptığımız revizyon çalışmalarından dolayı ismime atfen 'akpulatii' olarak bilim dünyasına tanıtılmış oldu. Bu bitki, halk arasında da 'çakşır (ferulago)' olarak bilinen türlerdendir. 'Ferulago'nun Türkiye'de 34 tane türü vardır; 18'i endemiktir. Yeni bulunan ferulago akpulatii ile beraber tür sayısı 35, endemik olarak da 19 olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Prof. Dr. Akpulat, endemik bitkilerin Tabiat Tarihi Müzesi'nde de sergileneceğini belirterek, "Müzede Sivas'ta olan endemik bitkilerin bir sergisi de var. Halkımıza müzeyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı