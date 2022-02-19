Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı, Mehmet İnan - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'da 2 arkadaş, otomobilde, ellerindeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

BURSA'da 2 arkadaş, otomobilde, ellerindeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Baki A. ile Mert B., park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü ellerindeyken patlama oldu. Sesi duyan mahalleli durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Çakmak gazı tüpü ellerinde patladı: 2 yaralı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Patlama, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title