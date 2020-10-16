Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı
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Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı

16.10.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:01

Alaattin Çakıcı'nın 17 yıl hapis cezası aldığı davanın dosyasından yeni detaylar çıktı. İddianameye göre Çakıcı'nın bir adamı, "adını kullandığı" için Çakıcı'dan özür dilemek amacıyla kendini bacağından vurup videoya kaydetti. Bu video kaydı da dosyaya girdi.

Alaattin Çakıcı'nın "Organize Suç Örgütü Kurmak" ve bu kapsamda çeşitli suçlara azmettirmek suçlamasıyla İstanbul 6. Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 17 yıl hapis cezası aldığı dava dosyasının detayları ortaya çıktı. Davanın iddianamesinde Çakıcı'nın adamları 22 ayrı eylem ile suçlanıyor. Çakıcı, 'örgüt lideri' kabul edildiğinden ilgili kanuna göre doğrudan bağlantısı görülmeyen eylemlerden de sorumlu tutuluyor.

"BİR BACAĞIN LAFI MI OLUR?"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, iddianamede Çakıcı'nın disiplinli ve sert olduğu belirtilerek 'yanlış' yapan adamlarından birinin nasıl cezalandırıldığı da detaylarıyla anlatılıyor. İddianameye göre Çakıcı, 'adını kullanarak' bazı şahıslara baskı yapan ve bu eylemlerinden rahatsız olduğu bir adamına 'kendi kendini cezalandırması için' haber gönderdi. Bunun üzerine Ömer adlı kişi 'Abi öncelikle selam eder ellerinden öperim, çok başını ağrıtmayacağım. İstemeyerek de olsa sebep verdiğimiz bu olaydan dolayı özür dilerim. Sen bizim abimizsin, bir bacağın lafı mı olur, nereye istersen oraya sıkarım' mesajıyla kendini bacağından vurdu.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜ GÖSTERMEK İÇİN SIKTIM"

Bu anlar da yanındakiler tarafından kayda alındı. Kendini vuran zanlı dosyaya giren ifadesinde Alaattin Çakıcı'nın bu konuda kendisinden bir talebi olmadığını söyleyerek "Adını kullanarak bir şahıstan para aldığım dedikodusu yapılmış. Bu da Alaattin Çakıcı'nın kulağına gitmiş. 'Artık ziyaretime gelmesin' demiş. Eskiden beri görüştüğüm sevdiğim bir ağabeyimdir. Dedikodusu dönen olayı gerçekleştirmediğimi, bunu kanıtlamak için ve ne kadar üzüldüğümü belirtmek için de ayağıma ateş ettim" dedi.

Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! 'Bir bacağın lafı mı olur abi' deyip kendine sıktı

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Haber Yorumları (18)
HASAN: ha dolar yakan adam ha bu ha ayasofya için dolup taşan insan ha umreden gelip polise tüküren insan hepsini toplayıp ülkeden atsan ülke refaha erişir net şekilde ama insan kalırmı bilmem
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DOĞRUCU: Kendini vuran, beni niye vurmasın. Bir sürü psikopatın içinde yaşıyoruz.
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ADALETSİZ BAKANLIK: Çakal çukalın hepsi dışarıda bir sürü suç kayıtları olanlar dışarıda , kadına yardım eden kadir şeker 12. 5 yıl içeride , sizin adaletinizi ben emi .
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