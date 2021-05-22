Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait

Çakarlı ve sirenli aracıyla emniyet şeridinden giderken çekilen görüntüleri ortaya çıkan futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aracın siyasetçi bir tanıdıklarına ait olduğunu ve kendisinin kullanmadığını söyledi.

Türkiye'de Beşiktaş, Galatarasay, Kasımpaşa gibi köklü kulüplerde forma giyen, son olarak da Yeni Malatyaspor forması altında top koşturan milli futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün İstanbul'da yasak olmasına rağmen çakarlı ve sirenli araçla emniyet şeridinden yolculuk yaparken çekilen videosu gündeme bomba gibi düştü.

"BİZ POLİS MİYİZ?" DİYE SORAN OĞLUNA VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merve Büyük'ün görüntülerde sirene basa basa ilerleyen araçtaki çocuğunun "Anne biz polis miyiz?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdiği duyuldu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Büyük, gelen tepkilerin ardından videoyu silmişti.

"ARAÇ SİYASETÇİ BİR DOSTUMUZUN VE BEN KULLANMIYORDUM"

Kısa sürede gündem olan Merve Büyük, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanladı. Büyük açıklamasında "5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiç bir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullanmadığım da gayet açık bir şekilde bellidir" ifadelerini kullandı.

Büyük aracı kullanan kişinin eşi olduğu yönündeki iddiaları da "Eşim Hopa'da" diyerek yalanladı.