Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!
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Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!

Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans konusu, özeti ve Çakallarla Dans oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans konusu nedir, Çakallarla Dans oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Muhasebeci Servet, şirketin internet hesapları üzerinden para çalmak için plân yapar. Parayı yakın arkadaşı Gökhan'ın hesabına aktarıp suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadaşı da plânın figüranı olacaklardır. Ancak işi ellerine yüzlerine bulaştırırlar. Kısa yoldan para kazanmak uğruna giriştikleri iş onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular: Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Tuba Ünsal

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi : 17 Aralık 2010 Cuma

Yapımcı Firma: Sugarworkz Film

Haber Yorumları
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Çakallarla Dans filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans özeti! - Haberler
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