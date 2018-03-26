Çaka Bey Fetih Kupası Okçuluk Yarışması Düzenlendi

İzmir'in Türkler tarafından fethi kutlamaları, bu yıl Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde 25 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Kutlamalar çerçevesinde, geleneksel okçuluk yarışması ve gösteriler düzenlendi.

İlki geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu tarafından gerçekleştirilen 1081 İzmir'in Türkler tarafından fethi kutlamaları, bu yıl Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde 25 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. İstasyon Meydanı'ndan hareket eden kortejin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Tören Alanı'na ulaşmasıyla başlayan kutlamalar çerçevesinde, geleneksel okçuluk yarışması ve gösteriler düzenlendi. İlk atışların Selçuk Kaymakam Vekili Erol Türkmen, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından gerçekleştirilmesinin ardından Selçuk Efes Çaka Bey Fetih Kupası Okçuluk Yarışmasına geçildi. Ege Bölgesi Ata Sporları Federasyonu sporcularının çeşitli kategorilerde atışlar gerçekleştirdiği yarışmayı Selçuklular ilgiyle takip etti. - ANKARA