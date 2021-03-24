Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Cahit Özkan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi! Cahit Özkan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Cahit Özkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan kaç yaşında, nereli? Cahit Özkan hayatı ve biyografisi!

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Aralık 1976

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli:Çivril

1976 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Londra'da İngilizce öğrenimi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yaptı. "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Yargılama Usulü" konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında yayınlanmış çeşitli makaleler hazırladı.

Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yaptı.

Pek çok ulusal ve uluslararası hukuk organizasyonlarında görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve hukukajansı.com internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sundu. "TBMM İç Tüzüğüne Göre Bir Dakika" ve "Tarihi, Siyasi ve Hukuki Yönleriyle Cumhurbaşkanlığı Modeli" kitaplarını kaleme aldı.

Kurucusu olduğu Özkan Hukuk Bürosu'nda serbest avukatlık yaptı. 26. Dönem Denizli Milletvekili olan Özkan, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.